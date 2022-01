Salvatore Loverso, chi è: a C’è posta per te la sua storia conquista e lui spopola sui social (Di domenica 9 gennaio 2022) A C’è posta per te, la storia di Salvatore Loverso chiama in causa Stefano De Martino, ospite della trasmissione per fargli una bellissima sorpresa. La vera sorpresa però l’ha riservata il ragazzo dove sui social è stato letteralmente preso d’assalto dai follower. Salvatore Loverso a C’è posta per te Chi è Salvatore Loverso, l’affascinante ragazzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 gennaio 2022) A C’èper te, ladichiama in causa Stefano De Martino, ospite della trasmissione per fargli una bellissima sorpresa. La vera sorpresa però l’ha riservata il ragazzo dove suiè stato letteralmente preso d’assalto dai follower.a C’èper te Chi è, l’affascinante ragazzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

