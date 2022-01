Vaccino Covid, cosa devono fare gli over 50. I rischi se non si rispetta l'obbligo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal primo febbraio sanzione di 100 euro. Controlli incrociati per individuare i No vax e busta paga sospesa di ALESSANDRO FARRUGGIA Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal primo febbraio sanzione di 100 euro. Controlli incrociati per individuare i No vax e busta paga sospesa di ALESSANDRO FARRUGGIA

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - ladyonorato : Basta che uno finisca in ospedale per Covid ed automaticamente diventa un #novax, anche se poi si scopre che era va… - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - BlogerPisarz : RT @RadioGenova: Dottore Giovanni Bergamini, farmacia Calandra di Viareggio: 92% positivi Covid sono persone con doppia o tripla dose di va… - dilul68 : RT @alfrig409: #Covid Un nuovo #vaccino #proteico e #libero da #brevetti: da dove arriva, chi c’è dietro e quanto costerà #Corbevax https:/… -