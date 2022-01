Lutto al Trofeo Campobasso | muore Claudio Brighenti | gare sospese

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 7 gennaio 2022) A seguito dell’improvvisa scomparsa di, allenatore della squadra del Circolo Vela Toscolano Maderno, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 gennaio in un albergo del lungomare di Napoli, il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, e il presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, hanno dichiarato concluso con un giorno di anticipo ilMarcello2022.chiuso per la morte diPertanto, non si sono svolte le prove previste per giovedì 6 gennaio e la successiva premiazione. Una cerimonia di commiato, alle ore 10 sulla banchina del Circolo Savoia, ha chiuso idealmente la manifestazione. A margine della stessa cerimonia, i ...