Inter | rinnovo Brozovic | la trattativa va avanti C’è fiducia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Proseguono le trattative tra l’per ildi contratto. In casa nerazzurra ci sarebbeI lavori sono ancora in corso, laresta alta sul fatto che Marcelopossa rinnovare con l’. C’è un retroscena che aiuta a capire: nei primi incontri il papà manager del regista aveva messo sul tavolo una richiesta di 8 milioni netti a stagione. L’prima ha sforato quota cinque, poi è salita a 5,5, ora ha rilanciato a quota 6 (più bonus), sulla stessa lunghezza d’onda di Lautaro. Eha mostrato disponibilità, scendendo a 7 milioni di richiesta. Insomma, le parti sono più vicine. Serve ancora uno sforzo, ma si lavora in modalità costruzione e non distruzione. A riportarlo è La Gazzetta dello ...

ASCOLTA Proseguono le trattative tra l'e Brozovic per ildi contratto. In casa nerazzurra ci sarebbe fiducia I lavori sono ancora in corso, la fiducia resta alta sul fatto che Marcelo Brozovic possa rinnovare con l'. C'è ...La distanza per ilal momento sarebbe di circa un milione di euro, l'sarebbe salita a 6 di offerta e Brozo sarebbe sceso a 7 di richiesta. Come rivelato anche da Fabrizio Biasin ai ...Paulo Dybala nel mirino della dirigenza nerazzurra, che potrebbe provare in extremis a strappare il calciatore alla Juventus ...Si continua a lavorare sul rinnovo di Marcelo Brozovic. Non c'è ancora l'accordo, ma la sensazione è che si arriverà all'accordo ...