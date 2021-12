"Meglio la felicità vera che come iferragnis". Vanoni contro Fedez e Ferragni (Di domenica 26 dicembre 2021) Non ha scritto il nome giusto nel suo tweet ma ci sono pochi dubbi su quale sia il messaggio mandato da Ornella Vanoni su Twitter Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Non ha scritto il nome giusto nel suo tweet ma ci sono pochi dubbi su quale sia il messaggio mandato da Ornellasu Twitter

Advertising

OrnellaVanoni : @paolostella Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis - GerardoMastino : RT @OrnellaVanoni: @paolostella Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis - readytodie___ : RT @OrnellaVanoni: @paolostella Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis - Merly90684734 : @pierpaolopretel Diteci come smettere di piangere ?????????? Auguri ragazzi noi vi amiamo tanto tanto e vi auguriamo tu… - ansiaqb : RT @OrnellaVanoni: @paolostella Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio felicità Inter, storie di ex: Conte, Hakimi e Lukaku, i soldi non fanno la felicità ... in parte per una serie di rognosi infortuni, ma soprattutto per una sorta di rigetto della 'punta di peso' da parte del Chelsea campione d'Europa, che sembra esprimersi meglio con un attacco leggero ...

Torino, Ansaldi: 'Starò qui fino a 40 anni, ho tanti stimoli' ... altrimenti si perde allegria, felicità. Io ho sempre detto: voglio giocare fino a 40 anni". Tanti infortuni in carriera, bisogna stare attenti a cosa mangio, quanto dormo. Ora so gestirmi meglio, ...

"Meglio la felicità vera che come iferragnis". Vanoni contro Fedez e Ferragni il Giornale ... in parte per una serie di rognosi infortuni, ma soprattutto per una sorta di rigetto della 'punta di peso' da parte del Chelsea campione d'Europa, che sembra esprimersicon un attacco leggero ...... altrimenti si perde allegria,. Io ho sempre detto: voglio giocare fino a 40 anni". Tanti infortuni in carriera, bisogna stare attenti a cosa mangio, quanto dormo. Ora so gestirmi, ...