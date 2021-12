GfVip, Biagio lo fa con Miriana ‘solo di notte’. La confessione fatta a Soleil (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella casa del Gf vip due concorrenti si sono avvicinati molto, ma il loro feeling sembra esplodere solo di notte: si tratta di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. LEGGI ANCHE: — GfVip, Miriana e Biagio: è accaduto nella notte. La scena del dito ripresa dalle telecamere Il loro rapporto “notturno” non è passato inosservato né dagli altri concorrenti della casa, né per quanto riguarda il pubblico che segue le loro vicende. https://twitter.com/lovemehow /status/1474190145754742790“Di notte ho un feeling con Miriana perché parliamo per ore e ore e mi affascina ma di giorno poi ce l’ho con Nathaly la stessa cosa.” ha affermato lo stesso Biagio, confidandosi con Soleil. “??Biagio che racconta a Soleil che con ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nella casa del Gf vip due concorrenti si sono avvicinati molto, ma il loro feeling sembra esplodere solo di notte: si tratta diD’Anelli eTrevisan. LEGGI ANCHE: —: è accaduto nella notte. La scena del dito ripresa dalle telecamere Il loro rapporto “notturno” non è passato inosservato né dagli altri concorrenti della casa, né per quanto riguarda il pubblico che segue le loro vicende. https://twitter.com/lovemehow /status/1474190145754742790“Di notte ho un feeling conperché parliamo per ore e ore e mi affascina ma di giorno poi ce l’ho con Nathaly la stessa cosa.” ha affermato lo stesso, confidandosi con. “??che racconta ache con ...

Advertising

GrandeFratello : Il confronto tra Biagio e Miriana #GFVIP - MartinaParise5 : Manila ci aveva visto lungo su Biagio. E infatti non si è sbagliata. Un falso di prima categoria. #GFvip - simo_cantatore : RT @GretaSmara: Elogiate Biagio perché vuole passare di fiore in fiore e insultate Miriana dandole degli aggettivi orrendi,ma siete stati a… - AleCaruso87 : RT @Grazia77214863: A Nicola diceva che non si doveva estraniare dal gruppo lei ora vuole che Biagio deve stare solo con lei a fare i movim… - AleCaruso87 : RT @ggguore: Mi ammazzerete ma talmente PIENAH di Miriana che prima fa la gatta morta e dopo accusa il malcapitato (stesso copione con Nico… -