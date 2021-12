Pechino 2022 | la Nhl conferma | i giocatori restano negli Usa per il campionato

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Idella National Hockey League (NHL) non partiranno per le Olimpiadi invernali di. Ora è anche ufficiale, dopo le anticipazioni dei media statunitensi: “La National Hockey League rispetta e ammira il desiderio deidella NHL di rappresentare i propri paesi e partecipare a un torneo ‘best on best’“, ha affermato Gary Bettman, Commissario NHL. “Di conseguenza, abbiamo aspettato il più a lungo possibile per prendere questa decisione mentre esploravamo tutte le opzioni disponibili per consentire ai nostridi partecipare ai Giochi olimpici invernali del. Sfortunatamente, data la profonda interruzione del programma della stagione regolare della NHL causata dai recenti eventi legati al Covid – 50 partite sono già state rinviate – la ...

AGI - Gli organizzatori delle Olimpiadi invernali dihanno rafforzato le regole per gli atleti e lo staff delle delegazioni che saranno nella capitale cinese a febbraio prossimo. Tutto il personale olimpico deve avere completato il ciclo ...Ai Giochi di, Bertagnolli si presenterà con la sua nuova guida, Andrea Ravelli , con lui dal 2020. Alla cerimonia di consegna prenderà parte anche Michela Moioli, campionessa olimpica in carica nello ...Pechino 2022, la Nhl ufficializza: i giocatori non partiranno per le Olimpiadi invernali, resteranno in Usa per il campionato ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà oggi, giovedì 23 dicembre, alle ore 12.00, il Tricolore al Quirinale ai portabandiera azzurri designati per le Cerimonie d'Apertura delle Ol ...