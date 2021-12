Alex Belli vuota il sacco. E svela anche il vero motivo dell’uscita di scena dal GF Vip (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alex Belli è fuori da giorni dal GF Vip 6 ma di fatto è come se non lo fosse: continua ad avere confronti con Soleil Sorge e soprattutto a essere grande protagonista di questa edizione. Tanti ancora i punti oscuri del suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia e l’attore, che ha già concesso un’intervista di coppia con Delia Duran a Verissimo, ha deciso di replicare a chi lo accusa di aver recitato per 3 mesi. Lo fa sulle pagine del settimanale Chi, a cui svela l’unica bugia detta durante il reality show di Canale 5 e, ancora, il vero motivo per cui è uscito. Ricordiamo che Alex Belli è stato squalificato per essersi gettato tra le braccia della moglie, arrivata nella Casa per un confronto. Alex Belli, la bugia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è fuori da giorni dal GF Vip 6 ma di fatto è come se non lo fosse: continua ad avere confronti con Soleil Sorge e soprattutto a essere grande protagonista di questa edizione. Tanti ancora i punti oscuri del suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia e l’attore, che ha già concesso un’intervista di coppia con Delia Duran a Verissimo, ha deciso di replicare a chi lo accusa di aver recitato per 3 mesi. Lo fa sulle pagine del settimanale Chi, a cuil’unica bugia detta durante il reality show di Canale 5 e, ancora, ilper cui è uscito. Ricordiamo cheè stato squalificato per essersi gettato tra le braccia della moglie, arrivata nella Casa per un confronto., la bugia ...

