Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tex, l'eroe del fumetto italiano in un parco a tema western - leggoit : Tex, l'eroe del fumetto italiano in un parco a tema western -

Ultime Notizie dalla rete : Tex eroe

leggo.it

Come quello di, che qust'anno compie, tra l'altro, 73 anni. Insomma, la vita dei nativi (pellerossa), giacche blu e cow boy . E non solo bistecche altre tre dita, patatine fritti e birra (per ...Diabolik è un, ma è sia un criminale sia un assassino . Diabolik in edicola, 100 mila copie al ... Numeri che lo rendono il terzo fumetto d'avventura più venduto in Italia dopoe Dylan Dog (...Nel nome del padre (Gian Luigi, creatore del famoso Ranger) e di suo fratello (Sergio, alias Guido Nolitta, ideatore di Zagor). Il mondo di Tex: dai fumetti alla realtà, questa ...Le sorelle Giussani sono quanto di più dirompente sia mai esistito nel mondo dell’editoria e del fumetto nel ‘900.