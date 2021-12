Vaccino obbligatorio per lavorare: chi deve farlo, multe e controlli e cosa cambia dal 15 dicembre 2021 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vaccino. E’ giunto il momento. A partire da oggi, mercoledì 15 dicembre, scatta l’obbligo di vaccinazione per diverse categorie di lavoratori, così come deciso dal Consiglio dei Ministri, a seguito dell’emanazione del Super Green Pass. Si tratta dell’ulteriore misura per spingere ”delicatamente” l’Italia tutta a vaccinarsi, a partire dalle categorie che più tra tutte possono essere veicolo di contagio perché a stretto contatto con la comunità durante il loro lavoro. Stiamo parlando, nello specifico, il mondo della scuola (dirigenti, insegnanti, personale scolastico etc.) e quello della difesa (polizia locale, di stato, penitenziaria, militari). Si stima che nei settori suddetti, ancora in molti siano coloro che devono effettuare il ciclo completo di vaccinazione per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro di interesse prevalentemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021). E’ giunto il momento. A partire da oggi, mercoledì 15, scatta l’obbligo di vaccinazione per diverse categorie di lavoratori, così come deciso dal Consiglio dei Ministri, a seguito dell’emanazione del Super Green Pass. Si tratta dell’ulteriore misura per spingere ”delicatamente” l’Italia tutta a vaccinarsi, a partire dalle categorie che più tra tutte possono essere veicolo di contagio perché a stretto contatto con la comunità durante il loro lavoro. Stiamo parlando, nello specifico, il mondo della scuola (dirigenti, insegnanti, personale scolastico etc.) e quello della difesa (polizia locale, di stato, penitenziaria, militari). Si stima che nei settori suddetti, ancora in molti siano coloro che devono effettuare il ciclo completo di vaccinazione per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro di interesse prevalentemente ...

