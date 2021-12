Atalanta, il mercato di gennaio è l’occasione per perfezionare la rosa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In questo periodo della stagione quando ci si avvicina a grandi passi verso il mercato di riparazione iniziano a farsi insistenti le voci sui possibili movimenti in entrata e in uscita delle società di Serie A. Visto l’andamento da applausi nel girone di andata l’Atalanta è diventata una delle pretendenti per lo scudetto. Per migliorare ulteriormente una formazione già molto competitiva in tutti i ruoli serve qualche innesto mirato e di qualità. I dirigenti orobici sono sempre attivi per cercare di cogliere le occasioni che arrivano sul mercato e dovranno cercare di regalare a Gasperini gli elementi che permetterebbero il definitivo salto verso traguardi importanti. Per quanto riguarda il reparto arretrato non dovrebbe essere toccato più o meno nulla. Si potrebbe inserire un ulteriore tassello per sostituire un giovane come Lovato che ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In questo periodo della stagione quando ci si avvicina a grandi passi verso ildi riparazione iniziano a farsi insistenti le voci sui possibili movimenti in entrata e in uscita delle società di Serie A. Visto l’andamento da applausi nel girone di andata l’è diventata una delle pretendenti per lo scudetto. Per migliorare ulteriormente una formazione già molto competitiva in tutti i ruoli serve qualche innesto mirato e di qualità. I dirigenti orobici sono sempre attivi per cercare di cogliere le occasioni che arrivano sule dovranno cercare di regalare a Gasperini gli elementi che permetterebbero il definitivo salto verso traguardi importanti. Per quanto riguarda il reparto arretrato non dovrebbe essere toccato più o meno nulla. Si potrebbe inserire un ulteriore tassello per sostituire un giovane come Lovato che ...

Advertising

AslanNerazzurro : RT @leviack______: A gennaio saremo tutte la Milan Napoli Inter Atalanta, il non fare mercato è la conferma che basta il 4 posto - calciomercato_m : MERCATO - Sassuolo, rifiutata l'offerta dell'Atalanta per Boga: Napoli sullo sfondo - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Sassuolo, rifiutata l'offerta dell'Atalanta per Boga: Napoli sullo sfondo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Sassuolo, rifiutata l'offerta dell'Atalanta per Boga: Napoli sullo sfondo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Sassuolo, rifiutata l'offerta dell'Atalanta per Boga: Napoli sullo sfondo -