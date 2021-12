GFVip, la squalifica di Alex non convince tutti: ecco cosa non quadra agli utenti (Di martedì 14 dicembre 2021) Come è noto, Alex Belli risulta squalificato dal Gf Vip: la sua quindi non è un’eliminazione. Il concorrente infatti ha infranto le regole nel momento in cui ha deciso di abbracciare sua moglie Delia Duran, apparsa in giardino per un chiarimento. LEGGI ANCHE: — GFVip, fuorionda di Delia e Alex: “cosa hai fatto sotto le coperte “. L’accusa pesante Il regolamento prevede infatti delle restrizioni in merito al contatto fisico con persone che arrivano dall’esterno, per via del Covid e della quarantena obbligatoria che protegge concorrenti e ospiti dal possibile contagio. Gli utenti sui social però non sono convinti della condotta di Alex, che appare tutt’altro che limpida. Secondo molti infatti, la sua squalifica sarebbe stata premeditata e ... Leggi su funweek (Di martedì 14 dicembre 2021) Come è noto,Belli risultato dal Gf Vip: la sua quindi non è un’eliminazione. Il concorrente infatti ha infranto le regole nel momento in cui ha deciso di abbracciare sua moglie Delia Duran, apparsa in giardino per un chiarimento. LEGGI ANCHE: —, fuorionda di Delia e: “hai fatto sotto le coperte “. L’accusa pesante Il regolamento prevede infatti delle restrizioni in merito al contatto fisico con persone che arrivano dall’esterno, per via del Covid e della quarantena obbligatoria che protegge concorrenti e ospiti dal possibile contagio. Glisui social però non sono convinti della condotta di, che appare tutt’altro che limpida. Secondo molti infatti, la suasarebbe stata premeditata e ...

