Il dentista con il braccio in silicone: "Una provocazione, ho fatto il vaccino il giorno dopo" (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Una provocazione". Così Guido Russo, il dentista biellese salito agli onori della cronaca per la nota vicenda del braccio in silicone e ospite su La7, a "Non è l'Arena" con Massimo Giletti, definisce il tentativo di aggirare l'obbligo vaccinale. Anzi, di più: una provocazione il cui obiettivo era far partire una protesta. Una strategia costruita, quindi, non il tentativo furbetto di aggirare il sistema. "Si vedeva da lontano che fosse finto. Volevo che in quel momento arrivassero tutti, i responsabili dell'hub e i Carabinieri. Volevo un po' di audience ma per una protesta piccola, personale, non su scala nazionale" afferma, nel corso della trasmissione. Il problema, prosegue l'odontoiatra, non è il vaccino, ma l'obbligo nei confronti di alcune categorie professionali, private della ...

