Cirino Pomicino ad Accordi&Disaccordi Nove | “Astensionismo? E’ crisi del sistema” Montanari | “Si è rotta la democrazia”

(Di giovedì 21 ottobre 2021) “Unadi”. “La rottura della”. L’ex ministro democristiano Paoloe lo storico dell’arte Tomaso, ospiti del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sututti i mercoledì alle 21.25, sono d’accordo su queste due definizioni dopo che le elezioni amministrative dello scorso weekend hanno mostrato un incredibile tasso di. “È giusto che sia questa la definizione: unadi, impressionante – ha detto l’ex titolare del Bilancio – La sinistra italiana, ma non solo quella italiana, altro non ha fatto che sposare il liberismo selvaggio. Ed è nato, dall’inizio degli anni ‘80, una ...

"Certo che c'è l'emergenza democratica, ma non è quella che pensate voi". Sbuffa al telefono Paolo, pluri - ministro Dc, un palmarès di sei legislature in Parlamento e quella maledetta voglia di fare politica che non va via neanche a 82 anni. E infatti " O' Ministro " in panchina ...Elezioni Regionali, Klaus Davi: 'Gallo? Lo stimo. È ildi Calabria' 'Il successo del centrodestra è stato netto e la campagna di Roberto Occhiuto impeccabile. Non ha mai polemizzato con gli avversari e si è chiaramente ispirato a ...Accordi e Disaccordi anticipazioni video puntata stasera mercoledì 20 ottobre 2021 su Nove. Chi sono gli ospiti, argomenti, temi puntata ieri ...Spazio all’approfondimento politico sul Nove con la nuova puntata del talk d’attualità ‘Accordi&Disaccordi’, che mercoledì 20 ottobre in diretta alle 21:25 torna con la conduzione di Andrea Scanzi e L ...