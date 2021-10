Luiz Felipe: «Chiedo scusa, volevo solo abbracciare Tucu per scherzare, forse non era il momento migliore» (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo l’espulsione di ieri in seguito a quello che nelle sue intenzioni voleva essere uno sfottò bonario all’amico interista Correa, il difensore della Lazio, Luiz Felipe, dà la sua versione dei fatti sul suo profilo Instagram. “Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto, voglio chiarire che ho un grande rispetto per l’Inter o per qualsiasi altro club. Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista. A fine partita sono finito per saltare sulle spalle di Tucu perché è uno dei grandi amici che il calcio mi ha dato. Le nostre famiglie sono amiche e siamo sempre stati molto uniti. Lì, quello che volevo di più era abbracciarlo e scherzare sul risultato, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo l’espulsione di ieri in seguito a quello che nelle sue intenzioni voleva essere uno sfottò bonario all’amico interista Correa, il difensore della Lazio,, dà la sua versione dei fatti sul suo profilo Instagram. “Vorrei esprimermi sulle ripercussioni negative in relazione a quanto accaduto oggi, a fine partita. Innanzitutto, voglio chiarire che ho un grande rispetto per l’Inter o per qualsiasi altro club. Siamo tutti professionisti, che lavorano per perseguire i nostri obiettivi e non mancheremmo mai di rispetto a un altro professionista. A fine partita sono finito per saltare sulle spalle diperché è uno dei grandi amici che il calcio mi ha dato. Le nostre famiglie sono amiche e siamo sempre stati molto uniti. Lì, quello chedi più era abbracciarlo esul risultato, ...

