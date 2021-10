Calciomercato Roma, Mourinho chiede Riqui Pig del Barcellona (Di sabato 16 ottobre 2021) Notizie di Calciomercato della Roma dalla Spagna, Mourinho come rinforzo vorrebbe Riqui Pig del Barcellona Secondo il quotidiano sportivo spagnolo “Sport” ci sarebbe un nuovo obiettivo di Calciomercato per la Roma di Mourinho: Riqui Pig del Barcellona. Il giovane sta trovando poco spazio con i blaugrana e potrebbe accettare un trasferimento a gennaio. La Roma quindi pensa a Riqui Pig dopo la segnalazione di Mourinho. Il ragazzo potrebbe essere liberato dalla cessione di uno tra Diawara e Villar. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Notizie didelladalla Spagna,come rinforzo vorrebbePig delSecondo il quotidiano sportivo spagnolo “Sport” ci sarebbe un nuovo obiettivo diper ladiPig del. Il giovane sta trovando poco spazio con i blaugrana e potrebbe accettare un trasferimento a gennaio. Laquindi pensa aPig dopo la segnalazione di. Il ragazzo potrebbe essere liberato dalla cessione di uno tra Diawara e Villar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romaforever_it : Calciomercato Roma, dalla Spagna: 'Mourinho vuole Riqui Puig del Barcellona' - sportli26181512 : Schedina CM: Mourinho non perde contro la Juve, le dritte su Lazio-Inter: Calendario fitto e ricco di impegni per i… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Calciomercato Roma, entra in atto il piano dei Fried… - LALAZIOMIA : Schedina CM: Mourinho non perde contro la Juve, le dritte su Lazio-Inter - Fprime86 : RT @cmdotcom: Schedina CM: la #Juve non vince contro la #Roma, ok #Sassuolo e #Udinese. #LazioInter, il nostro consiglio -