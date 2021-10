Ignazio Moser, incredibile ritorno a Mediaset: sarà uno dei nuovi concorrenti (Di giovedì 14 ottobre 2021) . Il figlio d’arte si cimenterà con un altro show dopo l’Isola dei Famosi Dopo aver provato a ripercorrere le orme del padre nel mondo del ciclismo internazionale, Ignazio Moser ha deciso di intraprendere la carriera televisiva. A seguito del grande successo del 2017 con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) . Il figlio d’arte si cimenterà con un altro show dopo l’Isola dei Famosi Dopo aver provato a ripercorrere le orme del padre nel mondo del ciclismo internazionale,ha deciso di intraprendere la carriera televisiva. A seguito del grande successo del 2017 con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

FabioTraversa : RT @tvblogit: Back to school: anche Clementino, Ignazio Moser e Nicola Ventola nel cast. Ecco quando parte - DonnaGlamour : Back to School, anticipazioni sul cast: ci saranno Ignazio Moser e tanti altri - tvblogit : Back to school: anche Clementino, Ignazio Moser e Nicola Ventola nel cast. Ecco quando parte - SerieTvserie : Back to school: anche Clementino, Ignazio Moser e Nicola Ventola nel cast. Ecco quando parte - bellicapelli15 : Back to school: anche Clementino, Ignazio Moser e Nicola Ventola nel cast. Ecco quando parte -