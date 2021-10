Milan, Junior Messias out per un mese: torna dopo la prossima sosta (Di martedì 12 ottobre 2021) Avvio di stagione complicato per Junior Messias, trequartista brasiliano arrivato in estate dal Crotone. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ennesimo infortunio muscolare costringerà il giocatore a stare fuori almeno per un altro mese. Il giocatore, che fino ad ora in rossonero ha disputato solo 16 minuti contro l’Atalanta, ha una lesione al retto femorale della coscia sinistra e sarà molto complesso rivederlo in gruppo prima della prossima sosta per le Nazionali. Una grana in più per Pioli in un mese complesso, con il doppio impegno tra Serie A e Champions. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Avvio di stagione complicato per, trequartista brasiliano arrivato in estate dal Crotone. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’ennesimo infortunio muscolare costringerà il giocatore a stare fuori almeno per un altro. Il giocatore, che fino ad ora in rossonero ha disputato solo 16 minuti contro l’Atalanta, ha una lesione al retto femorale della coscia sinistra e sarà molto complesso rivederlo in gruppo prima dellaper le Nazionali. Una grana in più per Pioli in uncomplesso, con il doppio impegno tra Serie A e Champions. SportFace.

