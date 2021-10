(Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Basta violenza dei gruppi neofascisti. L’assalto fascista di ierisede nazionale della CGIL non è che la goccia che fa traboccare il vaso.è un movimento dichiaratamente fascista, in questi anni sempreguida dei peggiori risvolti violenti delle manifestazioni di piazza, i cui dirigenti pluripregiudicati si fanno beffe dello Stato e della Legge contravvenendo alle restrizioni a cui dovrebbero essere sottoposti, come ieri il loro responsabile di Roma, Giuliano Castellino”. Lo dice Emanuele, del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fiano, 'mozione Pd alla Camera, governo sciolga Forza Nuova per decreto'... - TV7Benevento : **Covid: Fiano (Pd), 'Forza Nuova va chiusa, che dobbiamo aspettare ancora?'**... - TV7Benevento : Covid: Fiano, 'scene a Roma segnali preoccupanti attacco a Stato'... - Agostino12 : oggi prima di votare pensate ai tanti morti e alle violenze per colpa del comunismo all'attacco alle libertà di o… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fiano

Intanto il deputato del Partito Democratico Emanueleannuncia: "Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti ...'Chiudere Forza Nuova, movimento fascista, dopo l'attacco squadrista alla #Cgil di oggi e la violenza urbana nel centro di Roma. Cosa dobbiamo aspettare ancora?'. Così Emanueledel Pd su twitter.Roma, 10 ott "Basta violenza dei gruppi neofascisti. L'assalto fascista di ieri alla sede nazionale della CGIL non è che la goccia che fa traboccare il vaso. Fo ...Sei nuovi casi su 302 tamponi in tutta la Tuscia, rimane stabile la curva dei contagi. Coronavirus - Dall'inizio del mese in provincia 70 positivi e 86 guarigioni ...