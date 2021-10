Torino | Juric può sorridere | recuperato Mandragora Il punto sugli infortunati

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nell’allenamento di oggi è arrivata una buona notizia perè stato: ildelIlritrova Rolando, il centrocampista ex Udinese è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo i problemi muscolari degli ultimi giorni. GLI– Ancora a parte Tommaso Pobega, ma filtra comunque ottimismo in casa granata. A parte anche Belotti, Praet e Pjaca. Simone Verdi ha svolto solamente terapie. In vista della ripresa del campionato, quindi,potrebbe anche recuperare il Gallo oltre al centrocampista del Milan ed ex Spezia. Di sicuro ci sarà invece, a parte eventuali ricadute, Rolando. L'articolo ...

Advertising

forumJuventus : Cc: Ivan Juric Oggetto: Com'è Torino #DerbyDellaMole #ToroJuve - forumJuventus : Ehi #Juric, noi ti vogliamo bene per quel #NapoliVerona, ma prima di farti intortare con le solite favole (che por… - GoalItalia : Ivan Juric si prepara al suo primo derby di Torino ???????? L'allenatore dei granata infiamma la vigilia ???? - sportli26181512 : Torino, Mandragora di nuovo a disposizione di Juric: Il centrocampista ha risolto i problemi al ginocchio destro ch… - infoitsport : Focus di Tmw zero minuti - Torino, dopo la sosta Juric può dare spazio a Simone Zaza -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric

Commenta per primo Ila gennaio cercherà una soluzione a due centrocampisti che non rientrano nei piani di: Tomas Rincon, 33 anni, e Daniele Baselli, 29 anni.L'ex campione del Mondo dell'82 ha parlato del, squadra in cui ha militato tra il 1973 ed il 1981: "ha portato la mentalità giusta, quella che incarna lo spirito del Toro. Non mi ...Domenico Beccaria è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Beccaria è appena rientrato dall’auto sospensione da presidente dell’Associazione Memoria ...Il Torino ha svolto un allenamento mattutino al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica e la buona notizia è che Mandragora è tornato in gruppo. Verdi ha svolto ...