Newcastle, ecco il proprietario: è uno sceicco. Antonio Conte in panchina? Una clamorosa svolta di mercato per il calcio: un fondo saudita ha perfezionato l'acquisto dello storico club inglese Newcastle United per una cifra notevole. Si parla, infatti, di 350 milioni di euro per rilevare la società. Tale cambio di proprietà permette un esborso maggiore anche per un nuovo allenatore, ecco qui che potrebbe tornare l'idea Antonio Conte, recente campione d'Italia con l'Inter. Il tecnico, dopo la separazione da Suning per divergenze sui piani futuri del club nerazzurro, è libero di accasarsi in qualsiasi club. Le nuove capacità economiche dei Magpies potrebbero allettarlo. Cessione da oltre 350 milioni, Antonio Conte per tornare in vetta Un nuovo sceicco si unisce al calcio che conta e lo fa nel migliore dei modi, acquistando un club di ...

