Nobel Parisi, Bassetti: “Complimenti ma su dati Covid avevo ragione io” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Tanti Complimenti a Parisi che certamente è un degno rappresentante della scienza e in questo caso della fisica, ma non mi muovo di un centimetro rispetto a quello che ho detto allora, perché conoscerà benissimo tutte le teorie della fisica ma in quel caso particolare aveva detto una cosa non corretta”. Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova torna sul video della puntata di ‘L’aria che tira’ del 5 marzo scorso, che in queste ore impazza sui social, in cui si confrontava con Giorgio Parisi sui dati del contagio da Covid-19 in Gran Bretagna. Il neo premio Nobel per la Fisica sosteneva, ricorda Bassetti, “che in Inghilterra si fossero ridotti il numero dei morti e i casi grazie al lockdown. Io gli dicevo ‘guarda che non è ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) “Tantiche certamente è un degno rappresentante della scienza e in questo caso della fisica, ma non mi muovo di un centimetro rispetto a quello che ho detto allora, perché conoscerà benissimo tutte le teorie della fisica ma in quel caso particolare aveva detto una cosa non corretta”. Matteo, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova torna sul video della puntata di ‘L’aria che tira’ del 5 marzo scorso, che in queste ore impazza sui social, in cui si confrontava con Giorgiosuidel contagio da-19 in Gran Bretagna. Il neo premioper la Fisica sosteneva, ricorda, “che in Inghilterra si fossero ridotti il numero dei morti e i casi grazie al lockdown. Io gli dicevo ‘guarda che non è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - francotosi69 : RT @Adnkronos: I social non dimenticano: nel giorno del #Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, riemerge il video del confronto tv con Matte… - davided81 : RT @RobertoBurioni: Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virol… -