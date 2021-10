Martina Rossi e Federica Pizzi, chi sono le ex fidanzate di Manuel Bortuzzo concorrente del Grande Fratello Vip (Di lunedì 4 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo è attualmente concorrente del Grande Fratello Vip e, proprio nella Casa di Cinecittà, ha instaurato un rapporto di complicità con la coinquilina Lulù Selassié. Ma nel passato del ragazzo il cuore ha battuto forte per la sua storica fidanzata Martina Rossi, al suo fianco la notte della sparatoria, e per Federica Pizzi sino a poco prima di entrare nel reality. Scopriamo insieme il passato sentimentale del giovane nuotatore. Manuel Bortuzzo e l’avvicinamento a Lulù Selassié al GF Vip Manuel Bortuzzo è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e, sin da subito, si è rivelato uno dei concorrenti più chiacchierati. Non solo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021)è attualmentedelVip e, proprio nella Casa di Cinecittà, ha instaurato un rapporto di complicità con la coinquilina Lulù Selassié. Ma nel passato del ragazzo il cuore ha battuto forte per la sua storica fidanzata, al suo fianco la notte della sparatoria, e persino a poco prima di entrare nel reality. Scopriamo insieme il passato sentimentale del giovane nuotatore.e l’avvicinamento a Lulù Selassié al GF Vipè entrato nella Casa delVip e, sin da subito, si è rivelato uno dei concorrenti più chiacchierati. Non solo ...

skyler_italia : @RAGAZZO_COMUNE Ma la sua ex e' Martina Rossi non quella che hanno postato - Eli780251181 : @iamBibi3b Martina rossi - lightbluepower : @anailimeee Ma chi è questa ragazza? non sembra la ex martina rossi - QueenG80328621 : @FarSenza Che non capisco , perché poco prima , durante l’incidente e dopo stava con Martina Rossi non con Federica… - QueenG80328621 : Raga scusate son confusa ma come può essere Federica la ex , di quando ha avuto l’incidente se sul suo Instagram po… -