Green pass dal 6 agosto 2021: come averlo e dove scaricarlo (Di giovedì 30 settembre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il Green pass, al via dal 6 agosto 2021 in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi. come SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare il Green pass avviene attraverso il sito www.dgc.gov.it, dove inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’avvenuta certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il, al via dal 6in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi.SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare ilavviene attraverso il sito www.dgc.gov.it,inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’avvenuta certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ...

Advertising

VittorioSgarbi : Semplicemente una donna coraggiosa. “Il green pass è illegittimo, viola la nostra Costituzione e io ho giurato sull… - RobertoBurioni : Il vaccino non è “sterilizzante” ma ostacola notevolmente la diffusione del contagio. Il green pass è una misura po… - borghi_claudio : Direi che ad ogni comizio la rabbia di Salvini contro il green pass sul lavoro aumenta... bene, benissimo. Non è pe… - 123stoka : RT @noitre32: Come sta il dottore dei vip che faceva le punturine di cortesia? Vogliamo i nomi di tutti quelli che hanno avuto il green pa… - FilippiGeo : @colmarn @TgLa7 Ci vuole più green pass e terza dose !! ???? -