Coronavirus | i dati del 28 settembre

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.985, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.665.049. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 2.208 unità, quindi al momento risultano positive 98.872 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 459, quindi 29 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 3.418, ovvero 69 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 94.995. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 65 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 130.807. Da ieri si registrano anche 5.105 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.435.370. Nuovi contagiati: 2.985 Contagiati ...