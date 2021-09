Traffico Roma del 27-09-2021 ore 10:00 (Di lunedì 27 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord trafficate via Salaria Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e dal raccordo a via dei Due Ponti e qui a complicare la situazione è un cantiere che occupa parte della carreggiata all’altezza del raccordo anulare si rallenta poi sulla Cassia dalla torta alla Giustiniana sulla A24 sono segnalate da Settecamini al raccordo e a seguire direzione centro assiste in coda sull’intero percorso Urbano A24 Traffico rallentato in tangenziale Tra via Tiburtina e via Salaria direzione stadio da via dei Monti Tiburtini al bivio per la Roma L’Aquila verso San Giovanni trafficata anche via di Torrevecchia da via di Boccea a via Dei monfortani verso la Trionfale si rallenta sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria poi da Settebagni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord trafficate via Salaria Flaminia rispettivamente da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e dal raccordo a via dei Due Ponti e qui a complicare la situazione è un cantiere che occupa parte della carreggiata all’altezza del raccordo anulare si rallenta poi sulla Cassia dalla torta alla Giustiniana sulla A24 sono segnalate da Settecamini al raccordo e a seguire direzione centro assiste in coda sull’intero percorso Urbano A24rallentato in tangenziale Tra via Tiburtina e via Salaria direzione stadio da via dei Monti Tiburtini al bivio per laL’Aquila verso San Giovanni trafficata anche via di Torrevecchia da via di Boccea a via Dei monfortani verso la Trionfale si rallenta sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria poi da Settebagni ...

