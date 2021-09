Elezioni in Germania, finita l’era Merkel: la gaffe del successore Laschet e l’addio della Cancelliera (Di domenica 26 settembre 2021) Si vota in Germania, che chiude l’era di Angela Merkel, Cancelliera per 16 anni che hanno segnato, nel bene e nel male, la storia non solo del Paese ma dell’Europa. C’è molta incertezza intorno alla successione di Merkel, che vede il suo partito, la coalizione Cdu-Csu in un testa a testa con la Spd di Olaf Scholz. La vittoria dei socialdemocratici potrebbe portare a una Große Koalition che porterebbe al governo del Bundestag i Verdi di Annalena Baerbock e i liberali dell’Fdp. Ma potrebbe aprire anche alla Linke, il partito di sinistra, possibilità agitata come uno spauracchio dalla Cdu di Angela Merkel, che chiede continuità con il governo della Cancelliera. La gaffe di Laschet durante il voto in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021) Si vota in, che chiudedi Angelaper 16 anni che hanno segnato, nel bene e nel male, la storia non solo del Paese ma dell’Europa. C’è molta incertezza intorno alla successione di, che vede il suo partito, la coalizione Cdu-Csu in un testa a testa con la Spd di Olaf Scholz. La vittoria dei socialdemocratici potrebbe portare a una Große Koalition che porterebbe al governo del Bundestag i Verdi di Annalena Baerbock e i liberali dell’Fdp. Ma potrebbe aprire anche alla Linke, il partito di sinistra, possibilità agitata come uno spauracchio dalla Cdu di Angela, che chiede continuità con il governo. Ladidurante il voto in ...

