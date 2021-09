5 interventi del soccorso alpino tra le montagna friulane domenica 26 settembre

Leggi su udine20

(Di domenica 26 settembre 2021) Cinquequasi simultanei tra leoggi Erro e CassoLa stazione Valcellina è stata allertata due volte nel.primo pomeriggio dalla Sores per due.Il primo scattato alle.13.30e concluso poco prima delle.16 per soccorrere una escursionista con forte distorsione alla caviglia e sospetta frattura nei pressi nei pressi Casera Borgà. Cinque tecnici della stazione si sono mobilitati e tre di questi sono stati caricati sull’elicottero della.Protezione Civile per essere portati in quota. I tecnici hanno immobilizzato l’arto della.donna e l’hanno trasportata a bordo del.velivolo che una volta a valle l’ha affidata all’ambulanza.ClautAlle 15 c’è stata una seconda richiesta alla.stessa stazione per un ipotetico mancato rientro a valle.di una ragazza che era rimasta indietro rispetto ai suoi ...