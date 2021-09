Veicoli commerciali | Acea | immatricolazioni in calo a luglio e agosto

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Nei mesi di, ledinuovi in Europa (UE più paesi Efta) e in UK sono risultate in. Lo rileva l’associazione dei costruttori,, segnalando che nel mese dila contrazione è stata più pronunciata. Nel dettaglio, sono stati venduti 180.367con un decremento dell’11,8% rispetto allo stesso mese del 2020. L’Italia fa peggio della media con una flessione del 13,1%. Nel mese disono stati venduti 149.121, il 3,6% in meno rispetto al 2020. Più ampio, anche in questo caso, ildell’Italia pari all’8,5%. Nell’Unione europea i cali registrati aed ...

Nei mesi di luglio e agosto, le immatricolazioni dinuovi in Europa (UE più paesi Efta) e in UK sono risultate in calo. Lo rileva l'associazione dei costruttori, Acea, segnalando che nel mese di luglio la contrazione è stata più ...L'associazione europea dei costruttori diAcea ha pubblicato i dati sulle vendite di nuovinell'Unione Europea nell'agosto del 2021: nel mese il mercato ha registrato un calo tendenziale del 5,4% portandosi a 119.525 unità. Il mercato italiano ha segnato un calo dell'8,5%...Nei mesi di luglio e agosto, le immatricolazioni di veicoli commerciali nuovi in Europa (UE più paesi Efta) e in UK sono risultate in calo.Dal 2 agosto alle 10 sarà possibile prenotare i bonus per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste ...