Bar, ristoranti, cinema, piscine… ecco dove serve il green pass (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi entra in vigore l'obbligo di mostrare il green pass se si vuole accedere a determinati luoghi, come bar, ristoranti, cinema e piscine. Come stabilito nell'ultimo Dpcm dunque da oggi ci saranno nuove regole che prevedono l'impiego della certificazione verde anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei e altri istituti e luoghi di cultura; piscine, palestre, centri benessere – compresi quelli collocati all'interno di strutture ricettive – al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi ...

Tg3web : In Francia il Green pass, esteso a bar, ristoranti, treni e voli interni, sarà obbligatorio dal 9 agosto. La Corte… - Agenzia_Ansa : Green pass, le regole dal 6 agosto. Dove è necessario esibirlo Richiesto nei ristoranti e nei bar per le consumazio… - Adnkronos : Coldiretti: 'Con #greenpass stop #ristorante al chiuso per 11 milioni di italiani'. - Flavr7 : RT @AnselmoCassiel: Quelli che parlano solo di alberghi, ristoranti e bar, mentre hanno allargato l'obbligo per un'altra categoria lavorati… - romanino48 : RT @AnselmoCassiel: Quelli che parlano solo di alberghi, ristoranti e bar, mentre hanno allargato l'obbligo per un'altra categoria lavorati… -