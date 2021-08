Viviana Parisi e il piccolo Gioele | Daniele Mondello vuole la verità

(Di martedì 3 agosto 2021) Un anno fa, la scomparsa die il, poi ritrovati morti: il marito e padre,la. La vita di, padre di famiglia e dj affermato, è cambiata un anno fa: il 3 agosto 2020, infatti, sparirono nel nulla sua mogliee suo figlio. Stavano percorrendo in auto l’autostrada e avevano lasciato il mezzo abbandonato. Diversi giorni durarono le ricerche, poi i loro corpi ...

Inizia così la commovente lettera di Daniele Mondello , marito die padre del piccolo Gioele, scomparsi esattamente un anno fa, il 3 agosto 2020. I due corpi furono ritrovati senza ...Il 3 agosto 2020, esattamente un anno fa, la scomparsa die del piccolo Gioele , madre e figlio di 43 e 4 anni, ritrovati senza vita tra i campi di Caronia (Messina) dopo giorni di ricerche. Oggi, nel giorno del triste anniversario per la ...Un anno fa, la scomparsa di Viviana Parisi e il piccolo Gioele, poi ritrovati morti: il marito e padre, Daniele Mondello vuole la verità.La commovente lettera pubblicata sui social: “senza verità non può esserci giustizia. Siete la mia vita e rimarrete sempre la mia famiglia” “È passato esattamente un anno da quella mattina in cui vi v ...