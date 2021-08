Riforma Cartabia | Bonafede | “Reati di mafia? Per Salvini la norma non andava cambiata | fa specie che a dirlo sia stato un ex ministro dell’Interno”

(Di martedì 3 agosto 2021) “Siamo stati gli unici a insistere che in commissione ci fossero le audizioni dei più autorevoli esponenti istituzionali in tema di giustizia. Il messaggio che è venuto fuori èmolto chiaro, e cioè che col testo originario ci fosse un rischio per la sicurezza nazionale, specialmente per quanto riguardava ilegati alla“. Sono le parole dell’exdella Giustizia, Alfonso, intervenuto a nome del proprio gruppo parlamentare poco prima del voto sullapromossa da Marta. “Il M5s è stata l’unica voce critica e si è fatto carico di ...

Giustizia, ecco che cosa prevede laSono stati però 16 gli assenti in Aula non in missione tra i deputati del M5s in occasione del voto sulla. Nel Movimento, inoltre, in due hanno votato contro il provvedimento: sono ...Dopo cinque mesi di lavoro, stesure, revisioni, prove di forza e una tre giorni-fiume di votazioni, la riforma del processo penale voluta da Mario Draghi e firmata da Marta Cartabia passa in ...Giuseppe Conte si avvia verso l'incoronazione alla guida del nuovo Movimento 5 Stelle con due successi che, viste le premesse, gli consentono di cantare vittoria. Sulla riforma del processo penale il ...