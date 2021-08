GTA Online RPG ha personaggi incredibile come un ex mafioso che ha creato un impero dei taxi (Di martedì 3 agosto 2021) All'interno di GTA Online ci sono gruppi di persone che amano poter giocare di ruolo: a tal proposito esistono diversi server non ufficiali che consentono ai giocatori di dare vita al proprio personaggio. Tra questi c'è Tony Moretti, un ex mafioso e uomo d'affari che gestisce un'attività di taxi. Chi sta dietro Moretti è un giocatore che trasmette in diretta streaming sotto lo pseudonimo di Roach. Il suo personaggio è nato su un server RPG di DayZ nel 2016 e da allora ha giocato sempre di ruolo. Nel caso di Moretti si tratta di un mafioso italiano che ha fatto di tutto. La storia di questo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021) All'interno di GTAci sono gruppi di persone che amano poter giocare di ruolo: a tal proposito esistono diversi server non ufficiali che consentono ai giocatori di dare vita al proprioo. Tra questi c'è Tony Moretti, un exe uomo d'affari che gestisce un'attività di. Chi sta dietro Moretti è un giocatore che trasmette in diretta streaming sotto lo pseudonimo di Roach. Il suoo è nato su un server RPG di DayZ nel 2016 e da allora ha giocato sempre di ruolo. Nel caso di Moretti si tratta di unitaliano che ha fatto di tutto. La storia di questo ...

