Aldo Flauto | “Ok al certificazione verde purchè ci facciano lavorare”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 29 luglio 2021) di Monica De Santis E’ favorevole al Green Pass, il titolare della Palestra Novella Fitness, sita in via Dei Mercanti. Favorevole, ci tiene a precisare “ci”.dunque è tra quelli disposti a far entrare nella sua palestra solo coloro che sono in possesso della carta… “Basta che questo sia l’ultima soluzione che il Governo trovi, che poi non si inventi altro e soprattutto che non ci faccia richiudere. Se per rimanere aperti dobbiamo chiedere il green pass ai nostri clienti lo facciamo, ma dopo che nessuno ci dica che dobbiamo ...