Temptation Island, Manuela picchia il fidanzato Stefano durante il falò. Filippo Bisciglia li separa (Di martedì 27 luglio 2021) Il falò di confronto fra Manuela e Stefano a Temptation Island è finito a botte, letteralmente. durante un acceso confronto fra i due la ragazza ha accusato il fidanzato di aver detto davanti a tutti che lei si è rifatta perché insicura e quando lui ha ammesso (“è vero, ti sei rifatta il naso!“) lei ha letteralmente sbroccato (“e allora?“) facendo volare uno schiaffone. A separarli è stato Filippo Bisciglia che ha cercato di riportare la calma. “Sai qual è il problema? Che forse uno schiaffo neanche a casa te l’hanno mai ... Leggi su biccy (Di martedì 27 luglio 2021) Ildi confronto fraè finito a botte, letteralmente.un acceso confronto fra i due la ragazza ha accusato ildi aver detto davanti a tutti che lei si è rifatta perché insicura e quando lui ha ammesso (“è vero, ti sei rifatta il naso!“) lei ha letteralmente sbroccato (“e allora?“) facendo volare uno schiaffone. Arli è statoche ha cercato di riportare la calma. “Sai qual è il problema? Che forse uno schiaffo neanche a casa te l’hanno mai ...

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - 4mor3nt : ma io non guardo temptation island perché mi darebbe ancora più problemi di fiducia - condusoioo : “il perdono non si nega a nessuno” cit. adua del vesc- ah no, manuela di temptation island - jjakedior : ma state tutt guardando temptation island .. -