Eros Ramazzotti e la rivelazione ‘piccante’ su Michelle Hunziker | “A letto…”

(Di domenica 25 luglio 2021)è tornato sul suo rapporto con la showgirl. Si è lasciato andare ad una particolare(Web source)Una delle coppie che il pubblico ha tanto amato in passato, scoppiata nel corso del tempo per la delusione dei tantissimi fan che avrebbero voluto vederli insieme per sempre. Quella traè stata una storia molto chiacchierata, terminata nonostante i due fossero legati da un sentimento molto forte. Un amore esploso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

political24.it

Dayane Mello si è fatta fotografare in compagnia di. Ma non solo, la modella brasiliana ha anche fatto un regalo speciale al noto cantante. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come mai si sono incontrati.. Dopo la fine del Gf Vip, ...Lei, reduce non solo dal divorzio con il primo marito, ma anche e soprattutto dalla dolorosa esperienza di plagio da parte di una setta , ha impiegato del tempo a fidarsi e affidarsi. ...Nelle ultime ore Dayane Mello è apparsa intenta a portare avanti il suo progetto, ma, a sorpresa, insieme a lei c’era uno dei cantanti italiani più famosi: Eros Ramazzotti! Dayane Mello nelle ultime o ...Di recente, però, la modella brasiliana (apprezzatissima dal pubblico maschile) ha fatto parlare di sé per una serie di scatti in cui è apparsa con Eros Ramazzotti. Dayane Mello: lo scatto sospetto co ...