Tony Bennett & Lady Gaga in concerto a New York City: ecco quando (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo il loro album di collaborazione jazz "Cheek to Cheek" del 2014 si esibiranno a Radio City Music Hall il 3 e 5 agosto MILANO – Tony Bennett e Lady Gaga tornano a collaborare e si esibiranno per l'ultima volta insieme in due attesissimi concerti il 3 e 5 agosto alla prestigiosa Radio City Music Hall a New York City. Due eventi speciali e imperdibili che faranno contenti tutti i fan della poliedrica popstar che torna qui in 'versione jazz' in coppia con il mostro sacro della musica, Tony Bennett, in occasione del suo 95esimo compleanno.

