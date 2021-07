Tour de France 2021, 21^tappa Chatou-Parigi in tv oggi: orari e diretta streaming (Di domenica 18 luglio 2021) Il Tour de France 2021 termina oggi con la ventunesima e ultima tappa, da Chatou a Parigi dopo 122 chilometri. Consueta passerella sui Campi Elisi per i corridori arrivati in fondo alle tre settimane, uno spettacolo sempre unico all’ombra dell’Arco di Trionfo. Ecco di seguito come e quando seguire la corsa in tempo reale. VENTUNESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE orari E TV – La partenza dell’ultima frazione è prevista per le ore 16, mentre l’arrivo è atteso intorno alle 19. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ildeterminacon la ventunesima e ultima tappa, dadopo 122 chilometri. Consueta passerella sui Campi Elisi per i corridori arrivati in fondo alle tre settimane, uno spettacolo sempre unico all’ombra dell’Arco di Trionfo. Ecco di seguito come e quando seguire la corsa in tempo reale. VENTUNESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA SEGUI IL LIVE SU SPORTFACEE TV – La partenza dell’ultima frazione è prevista per le ore 16, mentre l’arrivo è atteso intorno alle 19. Gli appassionati potranno seguire la corsa intv ...

