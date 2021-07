“Doveva piangere”. Tommaso e Valentina, lui spiazza tutti. Cosa è successo dopo l’uscita da Temptation Island (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da poche ore la prima coppia di Temptation Island hanno lasciato il viaggio nei sentimenti. Stiamo parlando di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Entrambi hanno rilasciato la prima intervista a caldo a WittyTv, ed è inutile dire come anche in questo frangente Tommaso si sia rivelato infantile e disturbato. L’ex di Temptation Island 2021 ha infatti rilasciato dichiarazioni contraddittorie in cui da una parte si è dichiarato felice di aver chiuso con Valentina, dall’altra dispiaciuto di non averla vista piangere e soffrire per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da poche ore la prima coppia dihanno lasciato il viaggio nei sentimenti. Stiamo parlando diNulli Augusti eEletti. Entrambi hanno rilasciato la prima intervista a caldo a WittyTv, ed è inutile dire come anche in questo frangentesi sia rivelato infantile e disturbato. L’ex di2021 ha infatti rilasciato dichiarazioni contraddittorie in cui da una parte si è dichiarato felice di aver chiuso con, dall’altra dispiaciuto di non averla vistae soffrire per ...

