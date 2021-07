“Un buco dei pantaloni | proprio là sotto…” Guardia carceraria nei guai | “Mai visto niente di simile | ecco che ci faceva”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 luglio 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda alla quale farete fatica a credere ma che vi assicuriamo sia vera. La protagonista che sembra essere uscita da un film per adulti, si chiama Tina Gonzalez ed era unadella contea di Fresno, in California. La donna infatti si è dichiarata colpevole da un’accusa incredibile: quella di aver fatto sesso con un detenuto nonostante le regole del carcere lo vietassero in modo tassativo. Per questo la giovane di 26 anni, Tina Gonzalez, è stata condannata poco più di un anno dopo il suo arresto. Tutto risale al maggio del 2020 quando la giovane...