"Mi ha devastato la vita". Denise Pipitone, le drammatiche accuse del padre biologico a Piera Maggio: l'ultimo fronte (Di lunedì 5 luglio 2021) Ora la vicenda di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004, si arricchisce di un ultimo, spiazzante, capitolo. Si tratta delle accuse rivolte dal padre della bimba, Toni Pipitone, alla madre di Denise, Piera Maggio. Il tutto in una lettera aperta spedita a Quarto Grado, il programma di Gianluigi Nuzzi in onda su Rete 4 e con cui proprio Piera Maggio ha un conto aperto. "La scomparsa di mia figlia Denise mi ha devastato la vita, mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Ora la vicenda di, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo nel 2004, si arricchisce di un, spiazzante, capitolo. Si tratta dellerivolte daldella bimba, Toni, alla madre di. Il tutto in una lettera aperta spedita a Quarto Grado, il programma di Gianluigi Nuzzi in onda su Rete 4 e con cui proprioha un conto aperto. "La scomparsa di mia figliami hala, mi ...

Advertising

_ansiaeparanoie : Il bracciale di ?? azzurri ha devastato la vita di Giulia pupilla, è incredibile lo so ma è così realmente - daqualcheparte : i bandi per la magistrale hanno devastato la mia vita - _emmecris : RT @SaraRRSnow: I milanesi e i bocconiani hanno devastato questo paese. Se poi per disgrazia vi dovesse capitare di parlare con un milanese… - egomelancholia : questa mattina dopo aver visto quel video decido di fare una lavatrice, ma solo mentre stendevo i panni mi sono acc… - bizruhesiyiz : RT @SaraRRSnow: I milanesi e i bocconiani hanno devastato questo paese. Se poi per disgrazia vi dovesse capitare di parlare con un milanese… -