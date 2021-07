Irruzione della polizia a casa di Morgan, scattano i sequestri: l'ultima pesantissima accusa contro il cantante, rovinato dalla sua ex? (Di lunedì 5 luglio 2021) Lungo e amaro sfogo per Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, rinviato a giudizio con l'accusa di stalking ai danni dell'ex fidanzata Angela Schiatti. Su Instagram il cantante ha voluto fornire anche la sua di versione dei fatti ripercorrendo un momento molto delicato della sua vita: "Venivo sfrattato senza uno studio, senza una casa crescevo una neonata mentre la madre della seconda figlia mi denunciava, l'amica del cuore mi denunciava, l'ex manager milionario mi denunciava e non mi pagava, il mio amico cantautore diventava famoso e mi denunciava. devo dirvi altro? ah si, ho scritto 40 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Lungo e amaro sfogo per, all'anagrafe Marco Castoldi, rinviato a giudizio con l'di stalking ai danni dell'ex fidanzata Angela Schiatti. Su Instagram ilha voluto fornire anche la sua di versione dei fatti ripercorrendo un momento molto delicatosua vita: "Venivo sfrattato senza uno studio, senza unacrescevo una neonata mentre la madreseconda figlia mi denunciava, l'amica del cuore mi denunciava, l'ex manager milionario mi denunciava e non mi pagava, il mio amico cantautore diventava famoso e mi denunciava. devo dirvi altro? ah si, ho scritto 40 ...

Advertising

gianrollandi : RT @Agenzia_Ansa: Uomini armati hanno fatto irruzione in un liceo cristiano protestante (battista) e hanno rapito almeno 140 studenti a Kad… - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: Uomini armati hanno fatto irruzione in un liceo cristiano protestante (battista) e hanno rapito almeno 140 studenti a Kad… - Agenzia_Ansa : Uomini armati hanno fatto irruzione in un liceo cristiano protestante (battista) e hanno rapito almeno 140 studenti… - elimarte_x : @ladyonorato Dai su, quelle belle scene di una volta, da riproporre ora, tipo durante la lezione o il lavoro, irruz… - WidowBlog20 : RT @rtl1025: ?? Uomini armati hanno fatto irruzione in un liceo cristiano protestante (battista) e hanno #rapito almeno 140 studenti a Kadun… -