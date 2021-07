Palazzo crollato a Miami, vigile del fuoco estrae il corpo della figlia di 7 anni. Continuano le ricerche (Di venerdì 2 luglio 2021) Un vigile del fuoco, impegnato nelle ricerche dei dispersi nel Palazzo crollato a Miami, ha estratto il corpo della figlia di 7 anni. Il dramma nella tragedia, che conta al momento 20 morti e 130 dispersi, ha visto l’uomo portare via i resti della bambina insieme al fratello. A distanza di circa una settimane dal tragico crollo di un grattacielo con vista oceano, proseguono senza sosta le operazioni di ricerca, le quali però non stanno dando esito positivo. Le speranze di ritrovare ancora qualcuno in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Undel, impegnato nelledei dispersi nel, ha estratto ildi 7. Il dramma nella tragedia, che conta al momento 20 morti e 130 dispersi, ha visto l’uomo portare via i restibambina insieme al fratello. A distanza di circa una settimane dal tragico crollo di un grattacielo con vista oceano, proseguono senza sosta le operazioni di ricerca, le quali però non stanno dando esito positivo. Le speranze di ritrovare ancora qualcuno in ...

