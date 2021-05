Zidane sul futuro | “Parlerò con il Real | vedremo cosa succederà non solo a me ma a tutto il club Ho comunque un contratto”

(Di sabato 22 maggio 2021) L’allenatore delMadrid, Zinedine, ha parlato con la stampa dopo la partita contro il Villarin campionato parlando del suo. Ecco quanto evidenziato: “con calma con la società nei prossimi giorni e, ma più tardi, non ora. Prestonona me, ma alcon la società nei prossimi giorni ma ho un”.

MADRID (Spagna) - La telenovelafuturo di Zinedinesulla panchina del Real Madrid non è ancora conclusa. L'allenatore dei blancos, infatti, ha parlato con la stampa dopo la partita contro il Villarreal: " Parlerò con ...I padroni di casa allenati da Zinedinescenderanno in campo con un 4 - 3 - 3 e questo ... e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 6.75 volte rispetto a quanto messo...Calciomercato Juventus, parla Zidane al termine della Liga conclusa dal Real Madrid al secondo posto: le dichiarazioni del francese ...Il tecnico dei Blancos al termine della Liga, che ha visto trionfare i rivali dell'Atletico, ha parlato nuovamente del suo futuro ...