Coronavirus, netta discesa dei ricoveri in Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e soprattutto i 7.567 di venerdì scorso. Con 269.744 tamponi, 18mila più di ieri, tanto che il tasso... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) Prosegue il calo della curva epidemica in. I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e soprattutto i 7.567 di venerdì scorso. Con 269.744 tamponi, 18mila più di ieri, tanto che il tasso...

Advertising

_aid_85_ : RT @stebellentani: 'E' moralmente sbagliato offrire il vaccino contro il coronavirus ai bambini che hanno 'rischio quasi zero' di malattie… - Mari99302101 : RT @stebellentani: 'E' moralmente sbagliato offrire il vaccino contro il coronavirus ai bambini che hanno 'rischio quasi zero' di malattie… - Antonia03505060 : RT @stebellentani: 'E' moralmente sbagliato offrire il vaccino contro il coronavirus ai bambini che hanno 'rischio quasi zero' di malattie… - AndreaZeoli : RT @stebellentani: 'E' moralmente sbagliato offrire il vaccino contro il coronavirus ai bambini che hanno 'rischio quasi zero' di malattie… - AntonioAddis2 : RT @stebellentani: 'E' moralmente sbagliato offrire il vaccino contro il coronavirus ai bambini che hanno 'rischio quasi zero' di malattie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus netta Coronavirus, netta discesa dei ricoveri in Italia Ancora in netta discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 75 in meno (ieri - 99) con 51 ingressi del giorno, e scendono a 1.469, mentre i ricoveri ordinari calano di 458 unit (ieri - 635) e ...

Covid: continua la discesa dei contagi, il tasso di positività cala al 1,9% ...9%, in calo rispetto al 2,3% di ieri, a fronte dei 269.744 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 251.037. Ancora in netta discesa ...

Coronavirus, netta discesa dei ricoveri in Italia Gazzetta del Sud Covid, prosegue il calo in Italia: positività all’1,9% Prosegue il calo della curva epidemica in Italia.I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e soprattutto i 7.567 di venerdi' scorso ...

Coronavirus, 493 nuovi casi (5.7 % dei tamponi) in Sicilia di cui 96 a Messina Oggi nuovi contagi raddoppiati rispetto a ieri in provincia di Messina, in lieve aumento in Sicilia. Mentre i ricoveri sono in costante calo ...

Ancora indiscesa i ricoveri: le terapie intensive sono 75 in meno (ieri - 99) con 51 ingressi del giorno, e scendono a 1.469, mentre i ricoveri ordinari calano di 458 unit (ieri - 635) e ......9%, in calo rispetto al 2,3% di ieri, a fronte dei 269.744 tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 251.037. Ancora indiscesa ...Prosegue il calo della curva epidemica in Italia.I casi di oggi sono 5.218, contro i 5.741 di ieri e soprattutto i 7.567 di venerdi' scorso ...Oggi nuovi contagi raddoppiati rispetto a ieri in provincia di Messina, in lieve aumento in Sicilia. Mentre i ricoveri sono in costante calo ...