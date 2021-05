Sport: sei campioni in gioco per i bambini gravemente malati (Di martedì 18 maggio 2021) Sei campioni dello Sport italiano si sfidano per sostenere la Onlus Dynamo Camp , che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 maggio 2021) Seidelloitaliano si sfidano per sostenere la Onlus Dynamo Camp , che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa ae ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi...

Advertising

repubblica : Nba, Kobe Bryant entra nella Hall of Fame. La moglie Vanessa in lacrime: 'Ora sei uno dei più grandi di sempre' - ZZiliani : @RealPiccinini @PaoloCond @matteomarani Grazie Sandro, ma sei troppo intelligente per non capire che se anche Napol… - RinoLombardi : #giocoviz è il nuovo libro di @giomarzini tutto dedicato al #tennis. In vendita nelle seguenti librerie: A Milano:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ONLUS DYNAMO CAMP - Sei campioni in gioco per i bambini gravemente malati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ONLUS DYNAMO CAMP - Sei campioni in gioco per i bambini gravemente malati -