Rousseau a M5S: "Iscritti non vogliono che cediamo dati. Tanti lasciano" (Di martedì 18 maggio 2021) “Ogni iscritto può esercitare il diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 GDPR) e richiedere il trasferimento ad altro Titolare, tra cui ad esempio Associazione Rousseau”. Lo scrive l’associazione sul blog delle Stelle dove fornisce le indicazioni per esercitare la migrazione sul sito e richiedere che “l’Associazione Movimento 5 Stelle trasferisca ogni dato oggetto di trattamento effettuato attraverso la Piattaforma Rousseau ad Associazione Rousseau come nuovo titolare al Trattamento”. Nel ultimi giorni è diventato sempre più “rilevante l’elenco degli Iscritti, ma non gli Iscritti stessi, considerati, invece, solo nominativi da ottenere” e la “preoccupazione di vedere violati i propri diritti, ha spinto Tantissimi a rivolgersi a noi per essere tutelati: ci hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) “Ogni iscritto può esercitare il diritto alla portabilità dei(ex art. 20 GDPR) e richiedere il trasferimento ad altro Titolare, tra cui ad esempio Associazione”. Lo scrive l’associazione sul blog delle Stelle dove fornisce le indicazioni per esercitare la migrazione sul sito e richiedere che “l’Associazione Movimento 5 Stelle trasferisca ogni dato oggetto di trattamento effettuato attraverso la Piattaformaad Associazionecome nuovo titolare al Trattamento”. Nel ultimi giorni è diventato sempre più “rilevante l’elenco degli, ma non glistessi, considerati, invece, solo nominativi da ottenere” e la “preoccupazione di vedere violati i propri diritti, ha spintossimi a rivolgersi a noi per essere tutelati: ci hanno ...

Advertising

TV7Benevento : **M5S: Rousseau, 'a disposizione, ma legge e iscritti vanno rispettati'**... - HuffPostItalia : Rousseau a M5S: 'Iscritti non vogliono che cediamo dati. Tanti lasciano' - SoniasSpada : @ALeonelibero @sostengoi40 Non so tu ma io mi sono iscritta a Rousseau per seguire i lavori dei parlamentari del m5… - RaffyB_68 : RT @MarceVann: Il M5s chiede al tribunale di Cagliari di revocare la nomina del curatore speciale. La procura sarda potrebbe indire il voto… - M5S_No_Grazie : RT @altalex: ?? Titolare dei dati non è il legale rappresentante del Movimento 5 Stelle ma il Movimento stesso #WoltersKluwerItalia #M5S #Ro… -