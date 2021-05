"Sarà dura fare le riforme senza passare dal voto". Intervista a Piero Ignazi (Di lunedì 17 maggio 2021) Professor Piero Ignazi (politologo, ordinario all’Università di Bologna) c’è un centrodestra di governo e uno di opposizione, al cui interno c’è un partito, la Lega, di governo e di lotta. Come finirà? Salvini, Meloni e Berlusconi si ricompatteranno formando il classico centrodestra tripartito. Accadrà già alle prossime amministrative d’autunno: sono molto più uniti del potenziale – e sottolineo potenziale – nuovo centrosinistra. Del resto, per la Lega essere di lotta e di governo non è una novità. E’ una tradizione dai tempi di Bossi, quando a Palazzo Chigi sedeva l’alleato Berlusconi, figuriamoci adesso con Draghi. Salvini scherza con il coprifuoco. Ma quando dice che questo governo non può fare le riforme la faccenda non diventa seria e magari preoccupante per la fatidica unità nazionale? Non sono un fan di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Professor(politologo, ordinario all’Università di Bologna) c’è un centrodestra di governo e uno di opposizione, al cui interno c’è un partito, la Lega, di governo e di lotta. Come finirà? Salvini, Meloni e Berlusconi si ricompatteranno formando il classico centrodestra tripartito. Accadrà già alle prossime amministrative d’autunno: sono molto più uniti del potenziale – e sottolineo potenziale – nuovo centrosinistra. Del resto, per la Lega essere di lotta e di governo non è una novità. E’ una tradizione dai tempi di Bossi, quando a Palazzo Chigi sedeva l’alleato Berlusconi, figuriamoci adesso con Draghi. Salvini scherza con il coprifuoco. Ma quando dice che questo governo non puòlela faccenda non diventa seria e magari preoccupante per la fatidica unità nazionale? Non sono un fan di ...

Milan, Zenoni: "Braccino contro il Cagliari, con l'Atalanta sarà dura" Pianeta Milan