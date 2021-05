LGBT, oggi la giornata mondiale contro l’omofobia (Di lunedì 17 maggio 2021) Diciassette anni da quel 17 maggio 2004, quando fu istituita la giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia è la transfobia, con la speranza di promuovere e di sensibilizzare questi fenomeni. Giornate come queste, sono state istituite anche con la speranza di ridurre il numero delle persone, che ogni anno subiscono violenze e abusi a causa del loro orientamento sessuale e non solo. In questi anni si sperava che la situazione potesse migliorare e, invece, è addirittura peggiorata. Numerosissime le volte in cui, ragazzi o ragazze temevano di camminare nelle strade del proprio paese, per paura di essere aggrediti. In seguito alla formazione della comunità LGBT alla fine degli anni ottanta, termine adottato dalla maggior parte di centri sociali e media basati su sessualità e identità di genere, la ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021) Diciassette anni da quel 17 maggio 2004, quando fu istituita la, la bifobia è la transfobia, con la speranza di promuovere e di sensibilizzare questi fenomeni. Giornate come queste, sono state istituite anche con la speranza di ridurre il numero delle persone, che ogni anno subiscono violenze e abusi a causa del loro orientamento sessuale e non solo. In questi anni si sperava che la situazione potesse migliorare e, invece, è addirittura peggiorata. Numerosissime le volte in cui, ragazzi o ragazze temevano di camminare nelle strade del proprio paese, per paura di essere aggrediti. In seguito alla formazione della comunitàalla fine degli anni ottanta, termine adottato dalla maggior parte di centri sociali e media basati su sessualità e identità di genere, la ...

