Giro di prostituzione al centro tatuaggi: padre e figlio arrestati per sfruttamento (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano - Gestivano un centro tatuaggi in via Mantova, a Milano, che però copriva un vero e proprio business illegale, con la consumazione di 'favori sessuali' dietro pagamento . Due uomini, padre e ...

